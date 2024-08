Foggia 13enne perde il controllo del motorino a sbatte contro un' auto | morto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 agosto 2024) Un ragazzino di 13 anni èin un incidente stradale a San Nicandro Garganico, nelno. Stando a quanto si è appreso, ilera alla guida di unquando, per cause da accertare, ha impattato con un', un'Alfa Romeo Mito. Per il ragazzino non c'è stato nulla da fare, èsul colpo. Il conducente dell', che si è fermato a prestare soccorso, è rimasto illeso. I carabinieri indagano sull'accaduto.