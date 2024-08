Firenze in auto con mezzo chilo di cocaina e 50mila euro contanti | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 - È stato trovato incondie quasiin. I finanzieri del comando provinciale di, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, hanno sequestrato la droga e il denaro contante, per un totale di 49.750, e tratto in arresto un soggetto italiano pluripregiudicato, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In dettaglio, durante un turno di servizio di controllo del territorio nel Quartiere 5 della città, i Finanzieri della Compagnia Pronto Impiego hanno fermato e sottoposto a controllo un’vettura, perché avevano notato dei comportamenti anomali da parte del conducente. Durante l’ispezione dei bagagli riposti nel portabagagli dell’, i finanzieri hanno trovato circadie denaro contante pari a 49.750