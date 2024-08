Ferrovie il paradosso dei cantieri sulla pelle dei viaggiatori | tempi di viaggio aumentati a dismisura Per Salvini il 90% dei treni è in orario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Partenza alle 5:45, arrivo alle 11:15. Cinque ore e trenta per andare da Milano a Roma, il 19 agosto. Fino alla settimana scorsa, prima che scattassero iper gli interventi di manutenzione straordinarialinea ferroviaria, per coprire gli stessi 600 chilometri di percorso con l’alta velocità bastavano tre ore e dieci. E così per le altre tratte: quattro ore per fare Venezia–Milano, invece che due ore e un quarto; sette ore per andare da Torino a Napoli, al posto di 5 ore e 45 minuti; due ore e 55 minuti per arrivare a Milano da Firenze, un’ora in più del normale. E i prezzi non sono diminuiti. In questo contesto di disagio diffusolinea ferroviaria italiana nel periodo delle ferie agostane, sono arrivate le dichiarazioni del ministro dei Trasporti, Matteo