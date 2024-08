Ferragosto cardiologo Rebuzzi | Carne alla brace? Meglio barbecue di pesce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Birra e salsicce, un must diche non è tale senza grigliata. "Tuttavia,rossa e alle salsicce cotteè preferibile unpiù salutare a base di verdure e". Così all'Adnkronos Salute Antonio, docente di Cardiologia all'università Cattolica di Roma. Le salsicce "possono essere indigeste – prosegue– mentre larossa dà problemi cardiaci visto che aumenta il colesterolo cattivo (Ldl). Se è possibile, aun pranzo a base di orate e spigole con verdure grigliate". Attenzione anche "all'abuso di alcol che, oltre inibire il funzionamento del sistema nervoso centrale, rallentando le funzioni cognitive e motorie, in quanto aritmogeno favorisce le aritmie – sottolinea il– quindi è opportuno moderarne il consumo".