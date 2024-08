Fastweb ' datacenter operativo non ci saranno nuovi incidenti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) A causare la parziale interruzione di alcuni servizi diper le imprese la scorsa notte "è stato un imprevedibile malfunzionamento del sistema di gestione dell'impianto di condizionamento di uno deidi Milano". "Le cause del malfunzionamento sono state individuate e il sistema è stato messo in sicurezza per evitare il ripetersi di. Il nostroè tornato a essere pienamentenel corso della prima mattinata e lato clienti si stanno ultimando le attività per il ripristino delle applicazioni che sono in gran parte già tornate attive" spiegain una nota. "Ci scusiamo profondamente per i disagi subiti" premette l'azienda i cui tecnici "si sono subito attivati per il ripristino del servizio".