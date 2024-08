Ex edificio scolastico in disuso occupato denunciati in due

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia locale di Napoli Unità Operativa Fuorigrotta, a seguito di esposto, è intervenuta in via Marco Polo al fine di verificare l’occupazione di un exdi proprietà comunale attualmente ined in affido al primo distretto dell’Asia di Napoli. Una volta sul posto, gli agenti hanno riscontrato la presenza di due soggetti che avevanoabusivamente la struttura e che sono statiall’autorità giudiziaria per l’illecita occupazione dipubblico che è stato sgomberato e restituito alla società affidataria. L'articolo Exinin due proviene da Anteprima24.it.