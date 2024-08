Estate in Friuli 5 mete da visitare a settembre

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 13 agosto 2024) Da Trieste alle località di confine con la Slovacchia, ilVenezia Giulia può ritenersi anch’esso una meta turistica a 360 gradi. Anche qui si può optare per una visita alle città d’arte (Trieste su tutte), al relax in spiaggia e alle escursioni montane. Ecco qui di seguito 5top per