Educare prima di allenare | Igor Trocchia e la sua Nazionale di calcio sordi

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo l’ottimo quarto posto agli Europei in Turchia, la squadra azzurra punta ai prossimi Deaflympics, le Olimpiadi per le persone non udenti. L’allenatore campano, trapiantato a Bergamo, sogna in grande e ci racconta la bellezza del suo gruppo