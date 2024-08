È morta Pamela Di Lorenzo la 42enne era stata colpita da un fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 13 agosto 2024) Non ce l'ha fattadi, 42 anni, la donnada unabbattutosi sabato 3 agostodiAdratica, in provincia di Teramo. Nella tarda serata di lunedì 12 ne è stato dichiarato il decesso. Laera ricoverata in coma farmacologico all'ospedale Mazzini.