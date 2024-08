Drammatico incidente a San Nicandro | scontro tra autoe scooter 13enne morto sul colpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Un ragazzino di 13 anni èin un terribilestradale a SanGarganico, nel Foggiano. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il ragazzo era alla guida di un motorino quando, per cause da accertare, ha impattato con un'auto, un'Alfa Romeo Mito. Per il ragazzino non c'è stato nulla da fare, èsul. Il conducente dell'auto, che si è fermato a prestare soccorso, è rimasto illeso. I carabinieri indagano sull'accaduto, nel tentativo di fare chiarezza sulle dinamiche dello.