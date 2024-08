Debutta l’ aquathlon | nuoto e corsa in un’unica gara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)in, a Melzol’: una prova per i più allenati, ma anche un’occasione per chi ha voglia di cimentarsi in una disciplina che sta conquistando sempre più appassionati. Uno degli appuntamenti più attesi della festa dello sport. L’evento voluto dall’amministrazione, organizzato con 200bpm Triathlon Team, in collaborazione con Promosport Martesana, Insport e con il sostegno delle Farmacie comunali, ha già raccolto più di 60 iscritti. Possono partecipare tutti: atleti, appassionati, sportivi, adulti, adolescenti e bambini a partire dagli 8 anni. A fineè previsto un momento di premiazione e un pasta party. "Sarà richiesto il certificato medico perntire il rispetto della sicurezza dei partecipanti", fanno sapere dal Comune. Informazioni e adesioni su 200bpm.it.