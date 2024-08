Crolla il controsoffitto del Centro prenotazioni E non è neanche l’unico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Procedono i lavori per sistemare l’impianto di condizionamento delunicoal secondo piano dell’ospedale Maggiore. Domenica intorno alle 8 l’impianto si è guastato e ha provocato una perdita d’acqua che ha impregnato ilin cartongesso che è cosìto sul pavimento. Per fortuna in quel momento il Cup era chiuso. Parte dell’acqua è caduta anche sopra i tavolini del bar, due piani sotto, costringendo i titolari a isolare le zone bagnate, e ha annaffiato pure il primo piano, che infatti ora ha un angolo chiuso. Ieri il Cup è tornato pienamente operativo, di fianco agli utenti i tecnici e gli operai per far tornare tutto alla normalità. Tornata in funzione anche la scala mobile che va dal primo piano al Cup, in un primo momento bloccata per impedire agli utenti di salire durante i lavori.