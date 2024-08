Concord Firewalk condivide la roadmap sul supporto post-lancio; è disponibile da ora il pre-load

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 13 agosto 2024) Sony Interactive Entertainment eStudio hanno condiviso tante informazioni inedite suldi, gioco in arrivo il 23 Agosto 2024 su PS5 e PC. Inoltre segnaliamo che è possibile effettuare da ora il pre-del titolo, così da farsi trovare pronti il 20 Agosto, giorno in cui è in programma ilin Early Access. Come leggiamo su PlayStation Blog, il colosso giapponese ed il team di sviluppo hanno annunciato la Stagione 1 dell’hero shooter, con la prima grande uscita di contenuti in programma nel corso del mese di ottobre 2024.