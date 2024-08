Con la panza a Ponza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) Ha tutto il sapore di un giovane donna che sta per diventare mamma il post Instagram condiviso da Jacqueline Luna Di Giacomo. La figlia di Heather Parisi, compagna di Ultimo, è in dolce attesa. Presto, lei e il cantante diventeranno genitori per la prima volta. E sui social sta raccontando questa estate diversa, con tanto di pancione e una nuova vita che sta per venire alla luce.