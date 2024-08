Come sta Tamberi? L’annuncio social del portabandiera azzurro dopo le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Gianmarcole coliche renali e l’undicesimo posto alla finale di salto in alto alledi Parigi 2024,essere rientrato in Italia, si è sottoposto a un’ecografia. Oggi infatti,ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che lo ritrae nel letto dell’ospedale con la scritta: “Back at home.” L'articolostadelleCalcioWeb.