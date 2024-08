Cina | PBOC aumenta sostegno finanziario ad agricoltura piccole imprese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Pechino, 13 ago – (Xinhua) – La banca centrale cinese oggi ha annunciato un aumento della quota di ri-prestiti per il settore agricolo e lesituate in 12 suddivisioni a livello provinciale devastate dalle alluvioni. La quota aumentera’ di 100 miliardi di yuan (circa 13,99 miliardi di dollari) per lequalificate di Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Henan, Heilongjiang, Hunan, Jilin, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi e Sichuan, secondo la Banca popolare cinese (). Il ri-prestito e’ un prestito della banca centrale alle istituzioni finanziarie a un determinato tasso di interesse, uno strumento di politica monetaria che la banca centrale puo’ utilizzare per adeguare la base monetaria, al fine di raggiungere gli obiettivi di offerta di credito.