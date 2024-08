Chelsea mossa a sorpresa per Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 agosto 2024)perIlha speso 189 milioni di euro sul mercato per 12 nuovi acquisti e non intende fermarsi qui. Dopo aver versato la bellezza di 60 milioni nelle casse del Wolverhampton per l’ex Lazio Pedro Neto, i blues credevano di aver sistemato l’attacco per molti anni con Samu Omorodion dall’Atletico Madrid: l’attaccante, fresco di oro olimpico con la Spagna, è tornato clamorosamente a Madrid nonostante avesse già svolto le visite mediche. Nella fase finale della trattativa sono emersi dei problemi tra l’entourage del classe 2004 e i londinesi talmente importanti da far saltare un affare fatto. Tra tanto nervosismo e musi lunghi c’è chi invece può esultare: Victor. Secondo quanto raccolto da ambienti vicini alsarebbe diventato, a, il primo obiettivo.