Champions League 2024 2025 spareggi | tabellone e accoppiamenti

(Di martedì 13 agosto 2024) A Nyon è stato reso noto il quadro deglidi. Il sorteggio dell’ultimo turno di qualificazione ha definito glidelle sfide in programma il 20-21 agosto (andata) e 27-28 agosto (ritorno). Visto che il terzo turno di qualificazione deve essere ancora giocato, alcune squadre non possono essere note. Al momento del sorteggio viene quindi utilizzato il coefficiente più alto tra quello delle due squadre coinvolte in una partita di terzo turno di. Young Boys e Galatasaray sono state sorteggiate ai playoff nel percorso campioni. La vincente di Lille-Fenerbahce nel percorso piazzate invece dovrà vedersela contro una tra Slavia Praga e Saint Gilloise.