Celiachia scoperto meccanismo che scatena reazione al glutine

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 13 agosto 2024) Grazie a un modello dell'epitelio ricostruito in laboratorio, potrà aprire la strada anche a nuove terapieilchelaal. Un team di ricercatori, medici e ingegneri della McMaster University (Ontario) ha trovato - grazie a un modello dell'epitelio ricostruito in laboratorio - dove e come inizia la risposta immunitaria