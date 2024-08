Caro Celentano forse è ora di fare pace

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 13 agosto 2024) Il cantautore Don Backy che animò lo storico Clan del Molleggiato: «Non vedo Adriano dal 1974, dopo una lunga diatriba in tribunale perché non fui pagato per i miei dischi. Ma oggi, a quasi 85 anni, è il momento di ricomporre. E a chiedermelo sono anche migliaia di fan».