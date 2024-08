Carceri | vademecum riforma arriva a detenuti ‘condanne scontate e più domiciliari’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Milano, 13 ago. (Adnkronos) – Le novità per migliorare la condizione in carcere, introdotte dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, diventano legge e ilcon le principali trasformazioni – racchiuse in otto punti – è stato distribuito ai direttori e ai. Si potranno fare “fino a sei telefonate al mese con i familiari e conviventi, anziché solo quattro”, con un possibile aumento da parte del direttore, senza limite numerico, per favorire i rapporti socio-familiari soprattutto nei periodi iniziale e finale della detenzione; il detenuto conoscerà subito la riduzione della pena per la liberazione anticipata e il fine pena complessivo; la pena verrà ridotta di 45 giorni ogni sei mesi, “automaticamente senza necessità di fare alcuna istanza al magistrato di sorveglianza, se il ristretto parteciperà alle attività di rieducazione (studio, lavoro, ecc.)”.