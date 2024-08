Caldo come proteggersi dalle temperature elevate e dai colpi di calore | i consigli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 agosto 2024) Leogni anno, possono essere un rischio per la salute. Fra i pericoli peggiori c’è il colpo di, che puòre chiunque ma mette a rischio soprattutto anziani e bambini. Prevenirne le conseguenze è possibile, con alcune accortezze in parte già note: evitare di esporsi al sole11 alle 18, vestirsi con fibre naturali, curare l’idratazione. Sia l’Humanitas sia il ministero della Salute forniscono indicazioni al riguardo. In casa, bene schermare le finestre con persiane e veneziane. L’aria condizionata è utile, ma non è necessario impostare una temperatura bassa (basta fra i 25 e i 27 gradi). I ventilatori sono invece sati se i gradi in casa superano quota 30, perché farebbero solo girare aria calda.