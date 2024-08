Calciomercato Udinese SALTATO l’affare Silvestri Trattativa bloccata per colpa di QUEL GIOCATORE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 agosto 2024)che portain rossoblu per via del mancato arrivo di Scuffet a Milano Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ildell’è stato leggermente complicato vista la mancata cessione di: a fronte di una catena che non si è sfino all’ultimo. Il mancato arrivo di Scuffet