Calciomercato Parma Pinamonti in cima alla lista per completare l’attacco Occhio alla concorrenza

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 agosto 2024)sempre nel mirino dei crociati per rinforzare il reparto offensivo. Possibili contatti tra le parti Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilprevede come priorità assoluta quella di rinforzare: soprattutto nel ruolo di centravanti dove manca la cosiddetta ciliegina sulla torta. Infatti il nome in