Calciomercato Napoli è fatta per Brescianini | a breve visite e firma

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 13 agosto 2024) Secondo le ultime voci di, mancherebbe solo l’ufficialità per l’acquisto del centrocampista Marcodal Frosinone.In attesa di risolvere la questione Osimhen, ildeve fare qualcosa anche a centrocampo, con una manovra che va riaccesa come dimostrato contro il Modena. Il primo rinforzo in arrivo è Marco