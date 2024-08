Calciomercato Lazio Folorunsho fortemente nel mirino LOTITO spinge per l’acquisto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 agosto 2024)sogna il colpoa centrocampo: contatti fitti col Napoli, questa la possibile formula Questi gli aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio sulsul temain uscita dal Napoli. PAROLE – «Lavorrebbe regalare come rinforzo a Baronia centrocampo. L’interesse sta proseguendo per il giocatore, in uscita dal Napoli. Al momento,