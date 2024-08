Cajuste-Brentford stop salta l’arrivo di Brescianini a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVisite mediche ok per, ma l’affare per il suo passaggio dal Frosinone alsi blocca e sta perre. Ilsi è infatti trovato in un momento di tensione con il club laziale dopo che la cessione dialta proprio oggi dopo le visite del centrocampista azzurro in Inghilterra. Il Frosinone oggi ha quindi avviato una trattativa con l‘Atalanta per cedereai nerazzurri. Il 24enne centrocampista invece dopo la visita medica, durante la quale ha ricevuto l’ok dello staff azzurro sulle sue condizioni fisiche, non si è unito alla squadra perché la trattativa potrebbere nonostante sia stato trovato un accordo per 1 milione per il prestito pagato ora al Frosinone e il riscatto obbligatorio per ilda 11 milioni nella prossima estate.