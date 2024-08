Caivano beccato con la droga nella biancheria | arrestato

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 13 agosto 2024) L’uomo, un 47enne di, aveva nascosto la sostanza stupefacenteintima e in un portavivande per bambini, ma non è riuscito a ingannare i carabinieri che lo hanno fermato. Laera nacostaintima ed è stata trovata dai carabinieri anel corso di un controllo in via Visone. Si