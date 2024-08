Brucellosi Cerreto FdI | nomina D’Alterio commissario straordinario risposta concreta Governo Meloni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma. “Come disciplinato nel DL agricoltura, ilha provveduto are ilper l’eradicazione della, individuando il dott. Nicoladirettore del Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. Un ulteriore segnale di grande attenzione da parte del. Lae la tubercolosi bufalina, in espansione anche oltre la Campania, rappresenta una grave minaccia per il settore zootecnico meridionale, nella fattispecie la bufala mediterranea, patrimonio zootecnico nazionale. Non poteva essercimigliore di Nicola D’ Alterio, direttore dell’ IZS di Teramo centro di referenza nazionale sullaappunto. Unae un nuovo punto di riferimento anche per i tanti allevatori che devono orientarsi per le norme da seguire per eradicare il batterio.