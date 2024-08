Borsa | l' Europa chiude in rialzo si guarda agli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Le Borse europee archiviano la seduta in, in scia con Wall Street. I mercati, dopo l'indice Zew tedesco e i prezzi alla produzione americani, attendono i dati dell'inflazione che arriveranno domani dal Regno Unito e d. Tutti elementi che saranno valutati dalla banche centrali per le prossime mosse sul fronte della politica monetaria. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Chiusura positiva per Madrid (+0,73%), Francoforte (+0,48%), Parigi (+0,35%), Londra (+0,3%).