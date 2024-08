Boom di vendita dei veicoli elettrici ma non in Europa | il problema delle batterie che esplodono

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) Nel mese di luglio 2024, il settore deiha registrato una crescita robusta su scala globale, con un incremento del 21% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. A guidare questo balzo in avanti è stato soprattutto il mercato cinese, che ha visto le vendite di auto elettriche e ibride plug-in raggiungere livelli mai toccati prima, nonostante un rallentamento in. Cina: il gigantevendite diIl mercato cinese si conferma il motore della crescita globale per i. In luglio, sono stati venduti 880.000nel paese, con un aumento del 31% rispetto all’anno precedente. Nei primi sette mesi del 2024, le vendite diibridi plug-in in Cina sono cresciute del 70%, dimostrando la crescente popolarità di queste tecnologie tra i consumatori cinesi.