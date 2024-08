Blinken a Israele impedire azioni come quelle di Ben Gvir

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Antonyha chiesto addi evitare che il ministro di ultradestra israeliano Itamar Bencompia "provocatorie"andare sulla Spianata delle Moschee. "L'ufficio del primo ministro Netanyahu ha chiarito che ledel ministro Bennon sono coerenti con la politica israeliana. Ci rivolgeremo al governo israeliano per prevenire che incidenti simili accadano in futuro", ha dichiarato in una nota il segretario di Stato americano.