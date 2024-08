Blake Lively e Ryan Reynolds eguagliano il record al box office di Bruce Willis e Demi Moore dopo 34 anni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 13 agosto 2024) Grazie ai loro film, 'Deadpool & Wolverine' e 'It Ends With Us', sono la prima coppia di Hollywood ad arrivare nelle prime due posizioni del botteghino americano nello stesso momento In questi giorni in casac'è molto da festeggiare: gli ultimi film girati e prodotti dai due artisti sono entrambi in vetta al box