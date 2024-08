Biden disponibile a recarsi all’inaugurazione del bis di Trump

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 13 agosto 2024) Il presidente uscente Joesi dicedel bis di Donaldalla Casa Bianca. “Ci andrei perché io sono educato, non come lui”, ha dichiarato il presidente ai giornalisti prima di salire sull’Air Force One diretto a New Orleans. Joeha rinunciato alla candidatura a favore della sua vice Kamala Harris. In ogni caso quindi l’attuale inquilino della Casa Bianca cederà il passo ad un nuovo presidente