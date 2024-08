Bella chi su sole s’infortuna Portata in clinica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Brivido nella seconda prova ieri mattina all’alba dove galoppavano molti cavalli, promossi alla previsita ma che non hanno età giusta o requisiti per accedere alla Tratta. Si è infortunatachi su, montata da Carlo Sanna, che credeva molto in questa cavallina. Il fantino si è fermato subito, i veterinari sono andati a verificare cosa le era accaduto. Un problema all’anteriore sinistro dell’animale. E’ stata fatta entrare sul tufo l’ambulanza super attrezzata delladel Ceppo che è convenzionata con il Comune per il pronto intervento.chi suè stata soccorsa e poiappunto allaveterinaria dove è stata subito operata. E adesso inizierà il suo percorso di riabilitazione.