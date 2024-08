Bastoni col Genoa ci sarà! Con lui l’Inter ne recupera altri tre – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Alessandroieri si è allenato col gruppo e lo stesso farà oggi. Allarme rientrato: per-Inter ci. Oltre al difensore,tre recuperi verso Marassi. BUONE NOTIZIE – L’infermeria delinizia a svuotarsi e questo è una notizia molto positiva per Simone Inzaghi. Durante questo precampionato, i campioni d’Italia sono stati tartassati dagli infortuni: da Taremi a Zielinski, passando per Arnautovic e de Vrij. Tutti stop di natura muscolare, che però adessosta iniziando a smaltire. Tra iti c’è anche Alessandro, che nei giorni scorsi aveva subito un piccolo affaticamento muscolare. Allarme rientrato: ieri ha lavorato in gruppo e oggi farà lo stesso. Contro ilci. Oltre a lui, Inzaghi oggi rivedrà anche Taremi, Calhanoglu e Arnautovic. Tutti e tre potrebbero avere più di qualche minuto contro il Grifone. Soprattutto il turco.