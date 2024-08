Bambina investita nel parcheggio | Salvini strumentalizza senza conoscere i fatti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 13 agosto 2024) In un primo momento sembrava che ladi due anni morta a Torino dopo essere statada un'auto in manovra neldell'ospedale San Giovanni Bosco stesse lì con la madre per chiedere l'elemosina. Solo successivamente è stato appurato che la piccola si stava recando con la