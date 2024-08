Anziana contromano in tangenziale a Modena | fermata e multata dalla polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – È uscita al casello diNord e ha percorso diversi chilometrilungo laPirandello, a bordo della sua Fiat Cubo, ignara di quanto stesse facendo. Per fortuna, però, gli agenti delladisono riusciti a fermare una 70ennebolognese, residente da molti anni in Germania, che era appena arrivata in Emilia dopo un lunghissimo viaggio da casa sua. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di giovedì 8 agosto. La donna era diretta nel suo paese di origine, un comune nel Bolognese, dal quale mancava da parecchi anni, ma non si è accorta di essere entratarischiando la collisione con i veicoli che procedevano nella corretta direzione di marcia. In molti, vedendo la donna entrare, hanno subito contattato la Sala operativa delladi