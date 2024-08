Alta Velocità Giani | Con il completamento del nodo di Firenze fine dei disagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 - "I lavori per l'stanno andando molto bene così come quello del 'camerone' della stazione sotterranea Belfiore", "quando nel 2027-2028 avremo i treni che andranno in questo canale autonomo del passante sotterraneo, non ci sarà più quell'intreccio fra i treni adche richiedono chilometri prima e chilometri dopo, e i regionali che arrivano e si bloccano perché magari deve passare un treno Av". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugeniosui cantieri Av per ildi. Perc'è "la necessità di procedere sulla strada che abbiamo intrapreso, quella di uno sviluppo il più possibile rapido dei lavori, perché con il sottoattraversamento dell'non ci saranno più quelle interferenze che generano tutti i guai che ogni giorno vengono denunciati per ritardi e disfunzioni".