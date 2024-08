Alien | Romulus l’animatronic Xenomorfo nei primi test

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 13 agosto 2024) Ad un passo dall’esordio nelle sale di tutto il mondo di, il regista Fede Alvarez ha condiviso con i social un video relativo al dietro le quinte del film. Nel particolare, il regista ha condiviso un montaggio deissimisvolti con lo straordinario animatronic costruito ad hoc dal team “LegacyEffects” per ricreare fattezze e movenze del terrificante. Ed i risultati, da ciò che si può intuire dal video, sembrano essere incredibili. Nel frattempo, questa notte negli USA si è tenuta la prima assoluta dicon il Alvarez, il produttore e creatore della saga Ridley Scott, e tutti i membri del giovane di cast. A questo link è possibile scorgere alcune delle foto più belle dal red carpet. Earlys for our animatronic Xeno, created by the amazing team at LegacyEffects. #pic.twitter.