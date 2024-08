Aeroporto un aiuto dal cielo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Giorni fa mi sono imbarcato su un volo per Colonia dall'di Bologna e come spesso accade è stata una esperienza terribile. Il primo impatto negativo è stata la lunga fila per i controlli di sicurezza. Capisco che si abbia il picco di movimenti turistici, ma dei 6 varchi solo 4 erano operativi. Penso per carenza di personale: su tutti gli apparati appariva la luce verde. Dopo i controlli mi è apparsa la solita bolgia di persone addossate l'un l'altra in attesa dell'imbarco. Sono anni che mi lamento con gli enti aeroportuali. Non ho grande esperienza poiché sono solo pilota di linea, ma ritengo il Marconi il peggiore scalo in Europa. Fabio Ferro Risponde Beppe Boni I problemi logistici dell'Marconi non si risolveranno a breve. Mettiamoci il cuore in pace.