7 idee look per distinguersi in spiaggia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 agosto 2024) Come vestirsi per andare in? Ecco setteperal mare secondo le sfilate P/E 2024. Da Chanel, la camicia bianca si lascia aperta come una giacca e si declina con shorts e top luminoso. Secondo Gabriela Hearst, iltotal white perfetto è composto da: bralette, culotte e abito a rete. La combinazione bon ton con gonna pareo e maglia con spalla scoperta è unvincente secondo Martino Midali. Invece la gonna midi a vita alta, indossata con bralette e infradito, ha conquistato la passerella di Hermès. GUARDA LE FOTO Sole e stile: le collezioni mare dell’estate 2024 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA 7perinAmica.