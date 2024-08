12 Agosto 2024 – Portavoce Trump bacchetta Ue per intromissione nelle elezioni presidenziali Intanto gli Usa minacciano l’Iran se fornirà missili a Mosca per proteggersi

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 13 agosto 2024) L’Unione europea “dovrebbe farsi gli affari propri” invece di cercare di intromettersistatunitensi. Lo ha scritto su X Steven Cheung,del candidato repubblicano Donald. Cheung ha così risposto al commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, che ha avvertito Musk in una lettera che Bruxelles monitora la pubblicazione di contenuti che incitano all’odio in X e gli ha ricordato, in vista dell’intervista a, che non è esente dal rispettare la legge.deve aspettarsi gravi conseguenze se deciderà di fornire centinaia dibalistici alla Russia. Sarebbero almeno 10 le persone morte a causa di un attacco israeliano sulla parte orientale di Khan Younis.