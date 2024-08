Viterbo due donne transgender aggredite da un gruppo di ragazzi Arcigay | Chiaro episodio di violenza transfobica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Due ragazzein piazza a Castiglione in Teverina, in provincia di, durante la Festa del Vino. A denunciarlo è l’del capoluogo laziale secondo cui “il branco di giovaniavrebbe prima fatto apprezzamenti alle ragazze per poi passare ad aggredirle solo dopo aver scoperto la loro identità di genere”. “Si tratta quindi, stando a quando reso noto, di undiche non può essere considerato e quindi derubricato quale una semplice lite”, si legge in una nota dell’associazione. “Come– continua la nota – ci siamo subito messi in contatto con le vittime della, fornendo tutto il supporto necessario. Ci auguriamo che gli autori della vile aggressione vengano identificati al più presto.