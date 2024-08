Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTELIBRETTI IN DIREZIONE PASSO CORESE SULLA A24TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERAEST IN DIREZIONEPERCORRENDO LA NETTUNENSE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO CI SPOSTIAMO A CISTERNA DI LATINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA LATINA, ALTEZZA VI CORRIDONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEAPISA CIRCONE IN GRADUALE RIPRESA FRAAURELIA E MACCARESE DOPO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PERMANGONO RITARDI FINO A ...