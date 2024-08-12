Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 17:15 (Di lunedì 12 agosto 2024) UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA A PALIDORO TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE TRE DENARI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA AURELIA NEI DUE SENSI DI MARCIA A MACCARESE CODE IN VIA DEL BUTTERO TRA VIA DEL VERGARO E PIAZZA DELLA PACE DIREZIONE VIAL DI CASTEL SAN GIORGIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA PER INCENDIO STRADA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE TRA LENONA E VALLECORSA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 16:30 - UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA A PALIDORO TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE TRE DENARI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA AURELIA NEI DUE SENSI DI MARCIA A MACCARESE CODE IN VIA DEL BUTTERO TRA VIA DEL VERGARO E PIAZZA DELLA PACE DIREZIONE VIAL DI CASTEL SAN GIORGIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA PER INCENDIO STRADA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE TRA LENONA E VALLECORSA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 15:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO DA TORRIMPIETRA A PALIDORO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE FINO AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 12:30 - DA PAOLA CIUFFA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNA Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO DA TORRIMPIETRA A PALIDORO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE FINO AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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