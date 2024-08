Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA A PALIDORO TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE TRE DENARI IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON VIA AURELIA NEI DUE SENSI DI MARCIA A MACCARESE CODE IN VIA DEL BUTTERO TRA VIA DEL VERGARO E PIAZZA DELLA PACE DIREZIONE VIAL DI CASTEL SAN GIORGIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA PER INCENDIO STRADA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE TRA LENONA E VALLECORSA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE