Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 15 | 30

(Di lunedì 12 agosto 2024)DEL 12 AGOSTOORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO DA TORRIMPIETRA A PALIDORO SULLA LINEA REGIONALEVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE FINO AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODUNE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. INFINE, SULLA LINEA METRE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. IL SERVIZIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA TRA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30.