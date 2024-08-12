Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 12:30 (Di lunedì 12 agosto 2024) Viabilità DEL 12 AGOSTO 2024 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO DA TORRIMPIETRA A PALIDORO SULLA LINEA REGIONALE RomaVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE FINO AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULazioNE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. INFINE, SULLA LINEA METRomaRE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. IL SERVIZIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA TRA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 11:30 - DA PAOLA CIUFFA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNA Servizio fornito da Astral. INFINE, SULLA LINEA METROMARE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2024 ORE 11. IL SERVIZIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA TRA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 10:30 - IL SERVIZIO SARA’ QUINDI REGOLARE SULL’INTERA LINEA TRA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 23,30. Servizio fornito da Astral. I TRENI REGISTRERANNO FINO A 40 MINUTI. MENTRE SULLA LINEA METROMARE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA PONTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIOE PROGRAMMATA MODIFCHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 10+550 AL 109+200 DIREZIONE ROMA E TERRACINA FINO AL 14/09 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI FINO AL 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 09:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA PONTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIOE PROGRAMMATA MODIFCHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 10+550 AL 109+200 DIREZIONE ROMA E TERRACINA FINO AL 14/09 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI FINO AL 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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