Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 10:30 (Di lunedì 12 agosto 2024) Viabilità DEL 12 AGOSTO 2024 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO AUTOSTRADE DELLA Regione IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA PONTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIOE PROGRAMMATA MODIFCHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 10+550 AL 109+200 DIREZIONE Roma E TERRACINA FINO AL 14/09 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI FINO AL 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – Roma PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCOLazioNE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. I TRENI REGISTRERANNO FINO A 40 MINUTI. MENTRE SULLA LINEA METRomaRE, FINO A VENERDÌ 16 AGOSTO STOP AI CANTIERI E ALLA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 09:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA PONTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIOE PROGRAMMATA MODIFCHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 10+550 AL 109+200 DIREZIONE ROMA E TERRACINA FINO AL 14/09 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI FINO AL 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 09:15 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA PONTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIOE PROGRAMMATA MODIFCHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 10+550 AL 109+200 DIREZIONE ROMA E TERRACINA FINO AL 14/09 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI FINO AL 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 08:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’A1 ROMA -NAPOLI CHE PROVOCA 3 KM DI CODE TRA CASSINO E PONTE CORVO IN DIREZIONE ROMA SI CIRCOLA SU DUE CORSIE DI MARCIA SULLA PONTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIOE PROGRAMMATA MODIFCHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 10+550 AL 109+200 DIREZIONE ROMA E TERRACINA FINO AL 14/09 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI FINO AL 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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