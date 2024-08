Venezuela | Bergamini ‘Occidente incoraggi svolta bene attenzione Governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (Adnkronos) – ?Il trionfo della verità sulle elezioni in, invocato dal leader anticomunista Gonzalez Urrutia, è una priorità per chiunque abbia a cuore lo stato di salute della democrazia nel mondo. Ogni giorno che passa, il disperato istinto di sopravvivenza del regime di Maduro, porta a continui aggravamenti nell?esercizio della repressione, dalle incarcerazioni degli oppositori alle inibizioni dei mezzi di comunicazione. Non dobbiamo mai smettere di adoperarci affinché tutto ciò sia superato dal riconoscimento dei reali vincitori delle elezioni.